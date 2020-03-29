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الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”
http://almnatiq.net/?p=847740
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي خلال 100 يوم وقال إنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الإنتاج الدفاعي.

وأضاف ترامب “سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي” متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة، مع تقديم العون للدول الأخرى.

وقال ترامب إن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

وكان الرئيس الأميركي قد أمر شركتي تصنيع السيارات العملاقتين “فورد” و”جنرال موتورز” بالبدء في تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات للرعاية بمصابي كوفيد-19.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “يجب أن تفتح جنرال موتورز فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، الآن”.

وأضاف “فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة”.

ووفقا لجريدة نيويورك تايمز، كان البيت الأبيض يخطط هذا الأسبوع لإعلان مشروع مشترك بين “جنرال موتورز” و”فنتيك لايف سيستمز” لتصنيع حوالي 80 ألف جهاز تنفس اصطناعي، اذ تعاني مناطق عدة في البلاد من نقص حاد في الآلات الضرورية لمساعدة مرضى كوفيد-19 على التنفس.

لكن المشروع ألغي في آخر لحظة بسبب كلفته التي تبلغ مليار دولار، وفق جريدة التايمز.

لكن ترامب وعد، الجمعة، بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي، وقال في تغريدة منفصلة على تويتر “اشترينا للتو الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي من عدة شركات جيدة”.

وأضاف أن “الأسماء والأرقام ستعلن لاحقا”.

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