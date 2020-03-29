كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

المناطق - وكالات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وبموجب القرار، تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل، للخدمة لمدة تصل إلى سنتين “بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت”.

وتسخر الولايات المتحدة كافة إمكاناتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا السريع في البلاد، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ100 ألف حالة مؤخرا.