احدث الأخبار

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”
أبرز المواد
 كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد
أبرز المواد
 انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
أبرز المواد
 كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات
أبرز المواد
 فرنسا تحذر من “أخطر أسبوعين” لتفشي كورونا
أبرز المواد
 “وليسعك بيتك”.. حملة ميدانية وتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 إيطاليا .. وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول
أبرز المواد
 البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم
أبرز المواد
 “علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
أبرز المواد
 الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر
أبرز المواد
رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

أبرز المواد
كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

أبرز المواد
انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟

انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟

أبرز المواد
كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات

كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات

أبرز المواد

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”
http://almnatiq.net/?p=847746
المناطق - وكالات

أعلن الفاتيكان، السبت، أن الفحوص التي أجريت في المبنى الذي يقيم فيه البابا فرنسيس أكدت أن البابا ومساعديه القريبين ليسوا مصابين بفيروس كورونا بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس.

وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا (83 عاما) بالنسبة لفيروس كورونا منذ بدء الأزمة الحالية في إيطاليا التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان.

وأضاف “أستطيع أن أؤكد أنه ليس الأب المقدس ولا مساعدوه القريبون من بين هؤلاء”.

والشخص الذي أكدت الفحوص إصابته بالمرض يعمل في وزارة الخارجية في الفاتيكان ويتلقى العلاج في مستشفى بروما.

وأكدت الفحوص أن شخصا آخر كان على اتصال بالبابا مصاب بالمرض، لكنه لا يقيم في مقر إقامة البابا.

روابط ذات صلة

كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد
انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟

انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات

كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*