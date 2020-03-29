احدث الأخبار

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”
منطقة جازان
 أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية
منطقة جازان
 الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”
أبرز المواد
 رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”
أبرز المواد
 كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد
أبرز المواد
 انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
أبرز المواد
 كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات
أبرز المواد
 فرنسا تحذر من “أخطر أسبوعين” لتفشي كورونا
أبرز المواد
 “وليسعك بيتك”.. حملة ميدانية وتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 إيطاليا .. وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول
أبرز المواد
 البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة
أبرز المواد
تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

منطقة جازان
أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية

أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية

منطقة جازان
الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

أبرز المواد
رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

أبرز المواد

أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية

أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية
http://almnatiq.net/?p=847754
جازان - فضه عطيف:

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات مساء أمس حملات وأعمال التعقيم والتطهير على المواقع العامة والحيوية بمدينة جيزان ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد ، وذلك بمتابعة أمين أمانة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان.

وشملت هذه الحملة تعقيم الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون ، وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية و الوقاية لأفراد المجتمع .

كما أكد أمين جازان بأن هذه الحملات بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبتوجيه مباشر ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، للأمانات والبلديات بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم.

روابط ذات صلة

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”
تعليم جازان يودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات

تعليم جازان يودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات
كشافة تعليم جازان تقدم المساندة الدعم

كشافة تعليم جازان تقدم المساندة الدعم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*