أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية

جازان - فضه عطيف:

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات مساء أمس حملات وأعمال التعقيم والتطهير على المواقع العامة والحيوية بمدينة جيزان ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد ، وذلك بمتابعة أمين أمانة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان.

وشملت هذه الحملة تعقيم الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون ، وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية و الوقاية لأفراد المجتمع .

كما أكد أمين جازان بأن هذه الحملات بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبتوجيه مباشر ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، للأمانات والبلديات بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم.