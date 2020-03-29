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تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

منطقة جازان
أمانة جازان تواصل أعمالها في إطار تعقيم الشوارع وواجهات المحلات التجارية والمواقع العامة والحيوية

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تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”

تعليم جازان يطلق عدداً من المبادرات التطوعية لمساندة الجهات المعنية للوقاية من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=847755
جازان _فضه عطيف:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من المبادرات لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية من فيروس كورونا .

وتضمنت المبادرات التي ستنفذ في محافظات المنطقة توعية المتسوقين في أسواق المواد الغذائية بالطريقة الآمنة للتسوق والمساعدة في توزيع الأدوات الصحية والمعقمات وتنظيم المتسوقين داخل الأسواق ‬ ، ‫إضافة لجلب المتطلبات الغذائية من المحلات والأسواق لكبار السن دون الحاجة لخروجهم من المنزل ، كما شملت المبادرات توزيع ‫ بعض الأدوات الصحية والمعقمات والكمامات والمطهرات لذوي الاحتياجات الخاصة وإيصالها لمنازلهم.‬

وعبر المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي عن فخره واعتزازه بكل الجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة ، مشيداً بالدور الوطني الذي يؤدونه خدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة ، مضيفاً أن هذه الخطوات التطوعية تأتي بعد توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لقطاعات التعليم في تقديم المساندة والدعم للجهات الحكومية انسجاماً مع رؤية المملكة في زيادة نسبة التطوع بالمجتمع ، موضحاً أن الإدارة قدمت مبانيها المدرسية و(57) عيادة طبية مدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان وذلك للاستفادة منها من قبل صحة جازان في مواجهة فايروس كورونا كما رفعت بأسماء (3413) متطوعاً ومتطوعة من منسوبيها لمساندة الجهات المعنية‬ في الوقاية من المرض ، مقدماً شكره وتقديره لمنسوبي الصحة والأمن والأمانة بالمنطقة لجهودهم الكبيرة للوقاية من جائحة كورونا وتعاونهم الدائم في إنجاح ودعم مبادرات تعليم جازان .

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