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ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا

ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا

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ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا

ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا
http://almnatiq.net/?p=847771
المناطق _ متابعات

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا بدءا من فجر اليوم الأحد.
وصرحت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه تم تأكيد 105 إصابات جديدة خلال يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتم تأكيد 8 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 152 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 5 آلاف و33 حالة بزيادة 222 شخصا عن اليوم السابق.

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