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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

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كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى
http://almnatiq.net/?p=847774
المناطق _ سيئول

أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخين بالستيين قصيري المدى تجاه بحر الشرق، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ونقلت الوكالة عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية بأنها اكتشفت إطلاق مقذوفتين يبدو أنهما من الصواريخ البالستية قصيرة المدى تجاه بحر الشرق انطلاقا من ووسان شرق كوريا الشمالية.
وحلق المقذوفان لمسافة امتدت لحوالي 230 كيلومترا وعلى ارتفاع 30 كيلومترا.
وتجري السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تحليلات لمعرفة مدى المقذوفتين وارتفاعهما بدقة.
وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية أن الجيش يراقب الوضع تحسبا لأي إطلاق آخر ويحافظ على وضعية الاستعداد.
وفي الوقت ذاته قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو في تصريح صحفي إن طوكيو ستحلل بدقة أكبر لماذا “تتحدى كوريا الشمالية المجتمع الدولي في كثير من الأحيان”.

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