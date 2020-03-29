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سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=847790
المناطق _ مسقط

سجلت وزارة الصحة بسلطنة عُمان 15 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ۱۹ ) ، منها خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين وثمان مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.
وأفاد بيان لوزارة الصحة العُمانية أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالةً للشفاء.

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