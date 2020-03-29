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تصوير جوي ” للمناطق” يوثق خلو شوارع أملج وقت منع التجول

تصوير جوي ” للمناطق” يوثق خلو شوارع أملج وقت منع التجول
http://almnatiq.net/?p=847793
أملج -فايز السميري أملج تصوير : عمر السناني

رصدت عدسة ” المناطق ” في سماء أملج ، خلو الشوارع والأماكن العامة تمامًا وقت منع التجول، حيث جاءت ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة للتصدي لمخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى ، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .
وأظهرت الصور خلو الشوارع الرئيسية من المارة والسيارات، وهو ما يشير إلى التزام المواطنين ووعيهم وحسهم الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي الصور في سياق حملة “كلنا مسؤول” التي أعلنت عنها المملكة لمواجهة تفشي الفيروس، وقيام كل مواطن بدوره الوطني في هذه الأزمة.
يذكر بأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب قال إن ممارسة رياضة المشي أثناء ساعات منع التجول يعتبر مخالفة، مشيراً إلى أن منع التجول يعني بقاء الأشخاص في منازلهم. ولفت إلى أن مخالفة منع التجول تسجل على الأفراد وليس على المركبات، حيث تحرر المخالفة لكل الأشخاص المتواجدين في المركبة.
كما يذكر أن عقوبة مخالفة منع التجول تصل إلى 10 آلاف ريال في المرة الأولى وتضاعف في المرة الثانية وتصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 20 يوماً في المرة الثالثة.

 

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