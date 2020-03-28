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بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف

بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف
http://almnatiq.net/?p=847802
الجوف _ عواد السبيلة

تواصل بلدية محافظة دومة الجندل جهودها في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا المستجد .

وأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل سعادة المهندس فهد بن ابراهيم العنزي أن بلدية المحافظة بإقسامها الصحية والخدمية تعمل على مدار الساعة من خلال القيام بإعمال النظافة والتعقيم ورش الشوارع الرئيسة و الحدائق العامة والمجمعات التجارية ومحطات الوقود وذلك ضمن جهودها الوقائية والاحترازية لمنع إنتشار فايروس كورونا ، بالإضافة لقيام فرقها بحملات تفتيشية و جولات رقابية على المحال التموينية وأسواق الخضار وأسواق اللحوم.
وأشار المهندس العنزي بإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع إنتشار فايروس كورونا ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه حفظهم الله ومن سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .
وأهاب العنزي بالمواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على الصحة العامة داعياً الله السلامة والصحة للجميع .
ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم 940 على مدار الساعة .

 

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