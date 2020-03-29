“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير

المناطق _ أبها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.