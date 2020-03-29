احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف
منطقة الجوف
 تصوير جوي ” للمناطق” يوثق خلو شوارع أملج وقت منع التجول
منطقة جازان
 سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
أبرز المواد
 شفاء ثلاث حالات جديدة من كورونا المستجد بالكويت
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخين باليستيين على مدينتي الرياض وجازان
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تتبرع بربع مليون قناع طبي لمدينة نيويورك والفرق الطبية التي تكافح انتشار كوفيد – 19
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى
أبرز المواد
 ارتفاع اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و 583 شخصا
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين : إطلاق صاروخين على الرياض وجازان في ظل الأوضاع الراهنة إمعان في الكيد ووجه كالح للمغرضين
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير

أبرز المواد
وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها

وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها

أبرز المواد
بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف

بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف

منطقة الجوف
تصوير جوي ” للمناطق” يوثق خلو شوارع أملج وقت منع التجول

تصوير جوي ” للمناطق” يوثق خلو شوارع أملج وقت منع التجول

منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=847812
المناطق _ أبها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

روابط ذات صلة

وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها

وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها
سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سلطنة عُمان تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
“التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*