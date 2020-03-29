مُشاركة توعوية رقمية لجمعية الكشافة في الاحتفاء بــ “ساعة الأرض”

الرياض _مبارك الدوسري

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء أمس, في الاحتفاء بــ “ساعة الأرض”, بتنفيذ منسوبيها في مختلف القطاعات بمناطق ومحافظات المملكة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية الرقمية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة المختلفة، وإطفاء الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وذلك لمدة ساعة واحدة بدأت من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن مشاركة الجمعية هذا العام جاءت عبر التوعية الرقمية فقط نظراً للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد ، وتهدف الجمعية من تلك المشاركة إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسئولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم وحث المجتمع للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .