سبيماكو الدوائية تساهم بـ 11 مليون ريال لتعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فايروس كورونا

المناطق _ بريدة

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية، على المبادرة الوطنية المجتمعية المتمثلة في تقديم منتجات دوائية من تصنيع الشركة تقدر قيمتها بـ 11 مليون ريال، لتعزيز جهود وزارة الصحة الدؤوبة في الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان أن هذا الدعم يأتي تجسيداً لدور الشركة الوطني المجتمعي الريادي للتماشي مع المبادرات الحكومية، ومساندة أبطال وزارة الصحة الذين سطروا أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمات الطارئة، مشيراَ إلى أن وظيفة سبيماكو الدوائية في الأزمات، تتجاوز الفلسفة الربحية إلى التسامي بالواجب الأخلاقي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.

وختم السلطان تصريحه بأن هذه المبادرة تأتي للتَصاف مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – أيدهما الله – في المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، التي تجلت في سعي جميع الوزارات المعنية إلى ترجمة الإرادة الملكية الأبوية واقعا ملموسا من خلال توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء، وغذاء، واحتياجات معيشية.