احدث الأخبار

رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم
أبرز المواد
 الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
أبرز المواد
 ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 52547 إصابة
أبرز المواد
 تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
أبرز المواد
 روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مع تفشي كورونا.. واشنطن تكشف مصير عملياتها العسكرية بالخارج
أبرز المواد
 سبيماكو الدوائية تساهم بـ 11 مليون ريال لتعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فايروس كورونا
أبرز المواد
 مُشاركة توعوية رقمية لجمعية الكشافة في الاحتفاء بــ “ساعة الأرض”
منطقة الرياض
 دبلوماسي أمريكي ينتقد تتكتّم أردوغان على اغتيال استخبارات إيراني معارض إيراني في إسطنبول
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة عسير
أبرز المواد
 وزارة الداخلية: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد وتعليق الدخول والخروج منها
أبرز المواد
 بلدية دومة الجندل تكثف جهودها بالتعقيم و النظافة والتثقيف
منطقة الجوف
رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم

رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم

أبرز المواد
الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

أبرز المواد
ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 52547 إصابة

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 52547 إصابة

أبرز المواد
تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

أبرز المواد

روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847832
المناطق - وكالات

سجلت السلطات الروسية اليوم 270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1534 إصابةً.
وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيانه ، أن الإصابات الجديدة سجلت في 26 منطقة، منها 197 إصابة في العاصمة موسكو.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط روسيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمان حالات وفاة.

روابط ذات صلة

رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم

رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم
الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 52547 إصابة

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 52547 إصابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*