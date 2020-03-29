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تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

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تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

تحالف للأحزاب اليمنية يرحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=847834
المناطق - وكالات

رحب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة الوباء.
وأعرب التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن تطلعه أن يؤدي وقف إطلاق النار الى تهيئة المناخ لمفاوضات للسلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث.
وأشاد التحالف الوطني بموقف قيادة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بتجاوبها مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وتأييده الكامل لهم في الخطوات التي سيتم اتخاذها، وكذلك تأييد تحالف دعم الشرعية للدعوة، لما فيها تجنيب الشعب اليمني الويلات التي طالت أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا .
وأكد التحالف أن الاستجابة لهذه الدعوة الآتية في سياق دعم الشعب اليمني يجب أن تكون خالية من أي حسابات سياسية، محذراً من عدم تعاطي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران معها أو استخدامها لتعزيز وضعها الإنقلابي أو الإضرار بالمرجعيات الثلاث.
وطالب المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإيقافها عن اعتداءاتها المستمرة في الجوف ومأرب وغيرها من الجبهات، وعدم السماح لها باستغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق أي مكاسب عسكرية.

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