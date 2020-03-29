الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان

المناطق - وكالات

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الجبان من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مدينتي الرياض وجيزان الليلة الماضية بصاروخين بالستيين أسقطتهما الدفاعات الجوية السعودية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة الأردن واستنكارها هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان، مؤكداً وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في أي إجراء تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد.