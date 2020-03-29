بعد تفشي كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر

المناطق - وكالات

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، جميع المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة البقاء في منازلهم للمحافظة على صحة الجميع وإنقاذ الأرواح بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير المناسبة وتشديد القيود المفروضة إذا لزم الأمر .

يذكر أنه بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في بريطانيا 17089 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1019 حالة وفاة .