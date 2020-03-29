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اجتماع للجنة الأمن الغذائي يبحث ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض

اجتماع للجنة الأمن الغذائي يبحث ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض
http://almnatiq.net/?p=847851

عقدت لجنة الأمن الغذائي اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في إطار تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة للحافظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال مناقشة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما اتخذته الحكومة السعودية أيدها الله – من إجراءات للحد من انتشاره.
وأوضح الوزير الفضلي أن الاجتماع استعرض الوضع الراهن المتمثل في أهمية استمرار توفر السلع والخدمات الغذائية للمواطنين، وذلك من خلال ضمان استمرارية سلاسل الإمداد ووضع الخطط والاستعدادات اللازمة في جميع الأحوال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية، مضيفاً أنه تم التأكد – ولله الحمد – من توفر السلع بالأسواق بصورة مطمئنة.
وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تتمثل في الرصد الدقيق لمعروض السلع ومعدلات الطلب والمخزونات للسلع الغذائية الأساسية للكشف المبكر عن أي تطورات تتطلب سرعة التعامل معها، مع توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية للتعامل مع أي صعوبات قد تعيق عمليات الاستيراد والنقل والتخزين وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تشديد الرقابة على أهمية سلامة المعروض الغذائي من خلال تطبيق أفضل سبل الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية.

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