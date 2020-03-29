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أمانة الاحساء.. “كورونا” لم توقف خطوات انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية

أمانة الاحساء.. “كورونا” لم توقف خطوات انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية
http://almnatiq.net/?p=847852
الاحساء - المناطق

فيما تتواصل الجهود الاحترازية والوقائية لأمانة الاحساء ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19)، بما يتضمن تنفيذ الخطط المستمرة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لهذه الاجراءات الاحترازية في فترة منع التجوّل، اكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على ان خطوات الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم بوتيرة متسارعة وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الانشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكافة المشاريع ، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته ، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بمتابعة وزيرها المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.

جاء ذلك خلال جولة أمين الأحساء على المشاريع التنفيذية، والذي شدد على الاحترازات الوقائية بأن تكون قائمة في كافة مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

واضاف الملحم … الفترة الراهنة تشهد تواصل المراحل التنفيذية لإنجاز مشاريع عدة ويأتي في مقدمتها ( تقاطع طريق الملك عبدالله -الدائري الداخلي- مع طريق الملك فهد – طريق الظهران- بمحاذاة المؤسسة العامة للري ” انشاء نفق بطول 800 متر ” ، مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله -الضلع الشرقي- وذلك من خلال انشاء جسر بطول 1800 متر ، الاعمال التطويرية لمضمار المشاة المحاذي لمقر الامانة بطول 2 كيلومتر مربع ضمن مبادرة مشاريع انسنة المدن وكذلك تنفيذ خطط تطويرية للتقاطعات المحاذية لمبنى الامانة ، المشروع التطويري لقلعة الامانة بما يتوائم مع اعادة تأهيلها لإقامة المهرجانات والفعاليات والانشطة المختلفة ، مشروع رفع كفاءة الطرق ومنها شارع عين نجم بمحاذاة مستشفى الولادة والاطفال ، مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الامطار على المصرف D1 بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز والعمل على زيادة السعه الاستيعابية لخط الامطار والذي يعد من اهم الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الامطار ودرء اخطار السيول في الحاضرة واكبرها اذ يبلغ طوله 2,3 كيلومتر وقطره تحت الأرض بـ 3 أمتار ) .

كما تتواصل الأمانة في تنفيذ 14 حديقة جديدة ضمن مشاريع أنسة المدن، إضافة إلى تطوير سوق الأربعاء الشعبي.

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