بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق

الخبر - المناطق

استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنه تم تدشين أول وحدة تعقيم أمام بوابة أحد المراكز التجارية وذلك بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيا.

وأضاف الزايدي بأن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال المهندس سلطان الزايدي أن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية وذلك من اجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.