احدث الأخبار

“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”
أبرز المواد
 النقد تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة آثار “كورونا”
أبرز المواد
 الأرصاد: تنبه سحب رعدية ممطرة على أضم وميسان والعرضيات
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6376.62 نقطة
أبرز المواد
 “هيئة كبار العلماء” تدين بشدة هجمات الحوثي التي تؤكد مأزقها وأنها خارج المسار الإنساني الذي يتوحد في مواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 اجتماع للجنة الأمن الغذائي يبحث ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض
أبرز المواد
 بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء.. “كورونا” لم توقف خطوات انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية
المنطقة الشرقية
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الحوثي صاروخين بالستيين باتجاه المملكة
أبرز المواد
 بعد تفشي كورونا.. رئيس الوزراء البريطاني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر
أبرز المواد
 رقم قياسي.. إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم
أبرز المواد
 الأردن يدين الهجوم الحوثي بصاروخين باليستيين على الرياض وجازان
أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”

“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”

أبرز المواد
النقد تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة آثار “كورونا”

النقد تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة آثار “كورونا”

أبرز المواد
الأرصاد: تنبه سحب رعدية ممطرة على أضم وميسان والعرضيات

الأرصاد: تنبه سحب رعدية ممطرة على أضم وميسان والعرضيات

منطقة مكة المكرمة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6376.62 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6376.62 نقطة

أبرز المواد

بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق

بلدية الخبر تطلق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق
http://almnatiq.net/?p=847854
الخبر - المناطق

استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأنه تم تدشين أول وحدة تعقيم أمام بوابة أحد المراكز التجارية وذلك بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيا.

وأضاف الزايدي بأن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.

وقال المهندس سلطان الزايدي أن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية وذلك من اجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء.. “كورونا” لم توقف خطوات انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية

أمانة الاحساء.. “كورونا” لم توقف خطوات انجاز المشاريع الخدمية والتطويرية
بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية

بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية
أمانة الشرقية تلزم محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات

أمانة الشرقية تلزم محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*