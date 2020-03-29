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“هيئة كبار العلماء” تدين بشدة هجمات الحوثي التي تؤكد مأزقها وأنها خارج المسار الإنساني الذي يتوحد في مواجهة جائحة كورونا

“هيئة كبار العلماء” تدين بشدة هجمات الحوثي التي تؤكد مأزقها وأنها خارج المسار الإنساني الذي يتوحد في مواجهة جائحة كورونا

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“هيئة كبار العلماء” تدين بشدة هجمات الحوثي التي تؤكد مأزقها وأنها خارج المسار الإنساني الذي يتوحد في مواجهة جائحة كورونا

“هيئة كبار العلماء” تدين بشدة هجمات الحوثي التي تؤكد مأزقها وأنها خارج المسار الإنساني الذي يتوحد في مواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=847860
المناطق - واس

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين باتجاه أحياء سكنية بمدينتي الرياض وجازان، حيث باءت هذه الهجمات – بفضل الله – ثم بتصدي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها بالفشل.
وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم: أن هذه الهجمات العبثية تؤكد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن وراءها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه المليشيا خارج المسار الإنساني؛ فبينما العالم يتوحد في مواجهة جائحة كورونا تقوم هذه المليشيا بتنفيذ جرائمها المردودة عليها بفضل الله، قال الله تعالى 🙁 ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
وختمت الأمانة العامة بيانها: بأن شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان بفضل الله ثم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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