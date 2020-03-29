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“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”

“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”

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“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”

“الغذاء والدواء”: نماذج خاصة للدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة الطبية لتجاوز تحديات “كورنا”
http://almnatiq.net/?p=847873
المناطق - واس

خصصتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء نماذج تفاعلية لطلب الدعم السريع لشركات التغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تتيح التواصل بشكل فوري مع الشركات التي تواجه تحديات في الاستيراد أو توفر المواد الخام أو تسجيل منتجات أو أية طلبات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات لقطاع الأعمال عبر قنواتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها في أنحاء المملكة.
وأوضحتْ الهيئة أنَّ مركز الاتصال الموحد (19999) يعمل بكامل طاقته لتلقي البلاغات والاستفسارات والتواصل مع العملاء وتقديم خدمات متنوعة للمستفيدين عبر تقنيات “العمل عن بُعد”، داعية منشآت القطاع الخاص في أنشطة التغذية والأدوية والأجهزة الطبية والتي تواجه أية تحديات بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) التواصل معها من خلال نماذج الدعم السريع التي يمكن الدخول عليها عن طريق الموقع الرسمي للهيئة www.sfda.gov.sa .

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