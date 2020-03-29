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ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا ..

بلدية البكيرية تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

بلدية البكيرية تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية
http://almnatiq.net/?p=847880
البكيرية - محمد المسلم

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، قامت بلدية محافظة البكيرية بأعمال تعقيم وتطهير لشوارع ومرافق وميادين وأحياء المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك خلال أكثر من 150 مهمة عمل، تم إنجازها خلال سبعة أيام لمكافحة فيروس كورونا الجديد (covid- 19).
وأوضح رئيس بلدية البكيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة، أن المهام المنفذة شملت المراكز التجارية المتعلقة بالمستهلك، والشوارع والميادين والأحياء السكنية وغيرها من المواقع الحيوية التي يرتادها كثير من المواطنين والمقيمين، وخاصة أسواق النفع العام.
وأشار “الخليفة” إلى أن البلدية تقوم بتعقيم وتطهير دورات المياه الخاصة بالمساجد يومياً الواقعة داخل الأحياء السكنية ، وأيضاً تقوم البلدية بتعقيم وتطهير المرافق الحكومية وبيّن “الخليفة” إلى أن قرار منع التجول ساعد البلدية كثيراً على إنجاز مهامها بكل يسر وسهولة .

وأكد رئيس البلدية على استمرار هذه الحملات والجولات الميدانية الرقابية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية على الأنشطة التجارية والغذائية كافة المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها، والممارسات التي يجب الحذر منها، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة القصيم ، كتجنب السلوكيات الخاطئة، كعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة، وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض (الحمى، الكحة وصعوبة التنفس) وبين أن البلدية أكدت على الجميع على ضرورة غسل اليدين بمطهر، أو غسلها جيدا بالماء والصابون، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم، وأخرى للخضار ، وتعقيم الأسطح كافة على مدار الساعة وشملت الجولات الرقابية أكثر من 335 محلاً مهنيًّا وصحيًّا، تمت مراقبتها، وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

 

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