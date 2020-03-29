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محافظ وادي الدواسر يقلد رئيس الضبط الجنائي رتبته الجديدة

محافظ وادي الدواسر يقلد رئيس الضبط الجنائي رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=847886
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود بمكتبه في المحافظة اليوم ، رئيس الضبط الجنائي في شرطة المحافظة المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد فهد بن عائد العتيبي.

وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم الملك والوطن .

من جانبه عبر المقدم محمد الرجباني عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر – حفظهم الله – مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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