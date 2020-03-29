مُحافظ وادي الدواسر يُدشن مبادرة ” ناقصنا “

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود ، اليوم بمقر المحافظة وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن محمد بن قويد مبادرة ” ناقصنا ” التي ستطلقها الجمعيات الخيرية بمحافظة وادي الدواسر والهادفة إلى سد النقص والاحتياج لدى الأسر المحتاجة بالمحافظة جراء الأزمة الحالية فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتضامناً مع الحملة الوطنية كلنا مسؤول .

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة خلف بن قويد ، أن مبادرة ” ناقصنا ” تقوم على خدمة المحتاجين عبر تواصلهم من خلال تطبيق WhatsApp بأرقام الهواتف المحمولة المحددة لإرسال النواقص الضرورية التي يحتاجونها لتقوم الجمعيات بتوفيرها عبر شركائها من المحسنين ورجال الأعمال والمؤسسات الداعمة وتوصيلها إليهم في منازلهم.

وثمن المحافظ خلال التدشين لمركز التنمية والجمعيات هذه المبادرة ، وتقديم كامل الدعم من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها .