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شرطة الرياض : القبض على مواطن يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة وتعاطي المخدرات مع مجموعة من الأشخاص

شرطة الرياض : القبض على مواطن يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة وتعاطي المخدرات مع مجموعة من الأشخاص

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شرطة الرياض : القبض على مواطن يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة وتعاطي المخدرات مع مجموعة من الأشخاص

شرطة الرياض : القبض على مواطن يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة وتعاطي المخدرات مع مجموعة من الأشخاص
http://almnatiq.net/?p=847895
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر فيه شخص يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة ، وتعاطي المخدرات ، مع مجموعة من الأشخاص والحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء ، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه وتنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض ، إلا إن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة ، والقبض كذلك على (10) أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية بينهم امرأة ، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة ، وجرى إيقافهم ، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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