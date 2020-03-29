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وزير الحرس الوطني يوجه رسالة شكر لمنسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالوزارة نظير جهودهم في مواجهة فيروس كورونا

وزير الحرس الوطني يوجه رسالة شكر لمنسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالوزارة نظير جهودهم في مواجهة فيروس كورونا

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وزير الحرس الوطني يوجه رسالة شكر لمنسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالوزارة نظير جهودهم في مواجهة فيروس كورونا

وزير الحرس الوطني يوجه رسالة شكر لمنسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالوزارة نظير جهودهم في مواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847898
الرياض - يوسف المطيري

وجه سمو وزير الحرس الوطني  الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، رسالة شكر وتقدير لمنسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالوزارة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ومشرفة، وما يقومون به من عمل دؤوب في هذه المرحلة الحساسة لخدمة المواطن والمقيم.
وأكد سمو وزير الحرس أنهم كانوا وما زالوا على قدر الثقة والمسؤولية في أداء مهامهم على أكمل وجه.
وأكد سموه فخره واعتزازه بما يقدمه منسوبي الشؤون الصحية والجهاز العسكري بالحرس الوطني من جهود ، وتصحيات يفخر بها الوطن .
وسأل سموه رسالته في ختام رسالته  المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والسداد، وأن يحفظ وطننا الغالي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

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