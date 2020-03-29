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أمانة عسير وبلدياتها تطفئ أكثر من 14 ألف عمود إنارة ضمن مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة

أمانة عسير وبلدياتها تطفئ أكثر من 14 ألف عمود إنارة ضمن مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة
http://almnatiq.net/?p=847902
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها بإطفاء نحو 14,760 ألف عمود انارة على مستوى مدينة أبها وكافة محافظات ومراكز المنطقة وذلك ضمن مبادرتها “ترشيد استهلاك الطاقة” أثناء ساعات منع التجول.
وأوضح مساعد وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالكريم أبو خرشة بأن تلك الجهود جاءت بتوجيه من امين المنطقة الدكتور وليد الحميدي و ذلك بهدف تقليل وخفض استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كاف من الإنارة العمومية في الطرق والميادين والساحات للسلامة العامة والحفاظ على الأمن.
مشيرا الى أن الأمانة وبلدياتها قد شرعت في تنفيذ المبادرة بالتزامن مع خلو الشوارع والميادين والطرق من المرتادين نتيجة لمنع التجوال في الفترة المسائية، وذلك من خلال تقليل شدة الإنارة العمومية في بعض الشوارع و 200 حديقة و 50 ملعبا على مستوى المنطقة.
مبينا بأن تلك الجهود جاءت حرصا للحفاظ على البيئة والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية.

 

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