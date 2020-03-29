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أمير الجوف يستعرض جهود القطاع غير الربحي ويشيد بجهودهم

أمير الجوف يستعرض جهود القطاع غير الربحي ويشيد بجهودهم
http://almnatiq.net/?p=847907
الجوف - عبدالعزيز الحموان
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على الجهود التي يقوم بها القطاع غير الربحي في المنطقة والجهود المبذولة للوقاية من فايروس كورونا .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه المرئي بمدير وحدة القطاع غير الربحي بمكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة سعدون بن أحمد الوشيح، ومشاركة مدراء الجهات غير الربحي بالمنطقة، واستعرض الوشيح لسموه جهود الجمعيات واللجان الخيرية والتطوعية في هذا الجانب ، حيث قدمت الجمعيات سلال غذائية للجميع وكذلك توعية وإرشاد.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبلهم ، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لدعم المستفيدين المسجلين لديهم وكذلك إيصال المساعدات وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ، مؤكداً سموه على التواصل مع وحدة دعم القطاع غير الربحي بمكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة في حال الحاجة للدعم وكذلك أوصى على تسجيل جميع المستفيدين لدى الجمعيات في برامج الإسكان التنموي واستكمال طلباتهم لدى الوزارة .

 

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