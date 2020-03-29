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إطلاق حملة “الأطفال القُرّاء” لحماية الهوية العربية في الأحواز من التفريس

إطلاق حملة “الأطفال القُرّاء” لحماية الهوية العربية في الأحواز من التفريس

أبرز المواد

إطلاق حملة “الأطفال القُرّاء” لحماية الهوية العربية في الأحواز من التفريس

إطلاق حملة “الأطفال القُرّاء” لحماية الهوية العربية في الأحواز من التفريس
http://almnatiq.net/?p=847912
المناطق - الأحواز
لم تمنع جائحة “كورونا” المستجد النشطاء في قطر الأحواز العربي المحتل من مواصلة نشاطهم الهادف لتعزيز وحماية الهوية العربية وخصوصا لدى الأطفال والتي تتعرض وبشكل ممنهج للتفريس أو الأيرنة من قبل الدولة الفارسية.

وأطلق نشطاء أحوازيون حملة توعية هادفة تحت عنوان “الأطفال القُرّاء” تضمنت العديد من الأنشطة منها اصدار وتوزيع كتاب بعنوان “ريسان والعصفور الجريح” موجهة للأطفال، إذ سمي هذا الكتاب تأسيا باسم الشهيد الأحوازي المعروف “ريسان الساري” والذي قام بتقبيل حبل المشنقة قبيل إعدامه في عام 2007.

وأنتج النشطاء مقاطع فيديو قصيرة وصور انفوجرافيك والكاريكاتور تتضمن كلها قصص قصيرة تشجع الأطفال على القراءة بالعربية.

وحث النشطاء عموم المواطنين الأحوازيين بالاهتمام الجدي والدؤوب بأطفالهم لترسيخ الهوية القومية (العربية) في نفوسهم منذ الصغر، وذلك سعيا منهم لمواجهة خطط الدولة الفارسية التي تحظر عرض أي برامج أو أفلام باللغة العربية لأطفال الأحواز، كما انها تمنع إعطاء ترخيص لإنشاء منظمات للعمل في هذا المجال.

وتتعرض الهوية القومية للأحوازيين بشكل عام لاستهداف كبير ومتواصل منذ عقود بهدف طمسها والقضاء عليها بشكل كامل، وترسيخ الهوية الفارسية بدلا عنها، إلا ان الشعب الأحوازي تشبث وبشكل مستميت بعروبته ولم تجدِ معه سياسة الترغيب والترهيب المتبعة لدى إيران ومنها اعتقال ومعاقبة صقور المدافعين عن الهوية العربية وسجنهم لمدد طويلة.
فايز رحيم: مسؤول المكتب الاعلامي للمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية.

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