الشؤون البلدية والقروية تواصل تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين ضمن إجراءاتها لمنع انتشار “كورونا”

المناطق - واس

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن منظومة القطاع البلدي تواصل تقديم الخدمات عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز جهود المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانات أو البلديات للمتابعة، حيث تقوم منصة “بلدي” الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، التفويض البلدي ، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

وأعلنت الوزارة أن أمانات المناطق والمحافظات أنجزت (12004) معاملات للرخص التجارية والإنشائية خلال الأيام الماضية شملت (9769) معاملة للرخص التجارية و(2235) للرخص الإنشائية.

وأشارت إلى أن منظومة القطاع البلدي قامت بإصدار (1601) رخصة تجاربة، وتجديد(5760) رخصة تجارية، وإنجاز معاملة (401) نقل ملكية، و(531) تعديل رخصة، و(1476) إلغاء رخصة تجارية.

كما أنجزت الأمانات (2235) معاملة تخص الرخص الإنشائية تضمنت (1860) معاملة لإصدار رخصة بناء جديد، (47) تجديد رخصة، (59) نقل ملكية، (177) معاملة لإضافة وتعديل مكونات بناء، و(47) لتصحيح وضع مبنى قائم. كما تم إصدار (22) رخصة تسوير ،و(19) رخصة إتمام بناء ، وإصدار (4) رخص ترميم بناء.

الجدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة “بلدي” تشمل: طلباتي ورخصي (الرخص التجارية والرخص الإنشائية)، وخدمات الرخص الإنشائية ( خدمات الرخص الإنشائية، إصدار تقرير فني، إفادة مناسبة موقع بناء، استعلامات الرخص الإنشائية)، خدمات رخص الأنشطة التجارية (خدمات رخص الأنشطة التجارية، خدمات إشغال الأرصفة، الإفادة عن موقع نشاط تجاري، خدمات تصاريح التبغ، تصريح بالأنشطة التجارية 24 ساعة)، إضافة إلى خدمات منصة رسم تقديم منتجات التبغ، وخدمات الأراضي والمخططات والمنح والتي تشمل خدمة الإستعلام عن منح الأراضي، كما تتضمن الخدمات الالكترونية منصة رسم إشغال مرافق الإيواء.

كما تتضمن الخدمات الإلكترونية ، خدمات التفويض البلدي الإلكتروني بما فيها خدمات مدير الحسابات وخدمات المفوض، كما تتضمن خدمات الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح الاستعلام عن اشتراطات الأنشطة البلدية، استعلام عن رخصة نشاط تجاري، المكاتب المؤهلة، المستكشف الجغرافي، مستكشفة التغطية لخدمات البنية .التحتية، واشتراطات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية.

فيما تقدم بوابة الفرص الاستثمارية “فرص” تضم خدمات مواقع التأجير المؤقت، الفرص الاستثمارية، وطلبات التأجير المؤقت، وفرصي الاستثمارية، وخارطة الفرص الاستثمارية، والمكتبة الاستثمارية.