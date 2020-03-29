التزام المواطنين والمقيمين بجدة بالإجراءات الجديدة لأمر منع التجول

شهدت طرق مدينة جدة وشوارعها اليوم مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً ، تواجد الجهات الأمنية لتطبيق أمر منع التجول الذي أصدرته وزارة الداخلية ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

و بمختلف الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمحافظة جدة للوقوف على تطبيق القرار ، الذي أظهر التزامًا من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع المناطق.

وعلى امتداد مساحة مدينة جدة عزز الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني ، تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية ” التموينية والصحية والخدمية” لمحاور محافظة جدة كافة.