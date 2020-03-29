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بلدية أملج تعقم الشوارع والمرافق.. وتنفذ حملات توعية للعاملين في منافذ بيع الأغذية

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مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل “اترك مسافة”

مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل “اترك مسافة”
http://almnatiq.net/?p=847928
الجوف - محمد الحسن

وحدت مستشفيات منطقة الجوف مداخلها بمدخل موحد للزوار والمراجعين, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا الجديد .
ويأتي ذلك لإجراء الفرز البصري لجميع المراجعين والزوار قبل دخولهم
وتعقيم أيديهم قبل الدخول للمستشفى .
كما فعلت ترك المسافة المناسبة في جميع أقسامها وكذلك المصاعد والمداخل بوضع ملصقات توضح المسافة المناسبة للوقوف, وتركها بين المراجعين .
وتعمل المستشفيات على تكثيف جهودها بنشر الوعي في المجتمع عن طريق الوسائل المختلفة ووضع لوحات وأفلام توعوية في كافة أقسامها .

 

 

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