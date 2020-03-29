مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل “اترك مسافة”

الجوف - محمد الحسن

وحدت مستشفيات منطقة الجوف مداخلها بمدخل موحد للزوار والمراجعين, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا الجديد .

ويأتي ذلك لإجراء الفرز البصري لجميع المراجعين والزوار قبل دخولهم

وتعقيم أيديهم قبل الدخول للمستشفى .

كما فعلت ترك المسافة المناسبة في جميع أقسامها وكذلك المصاعد والمداخل بوضع ملصقات توضح المسافة المناسبة للوقوف, وتركها بين المراجعين .

وتعمل المستشفيات على تكثيف جهودها بنشر الوعي في المجتمع عن طريق الوسائل المختلفة ووضع لوحات وأفلام توعوية في كافة أقسامها .