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وزارة الصحة تحتفل بخروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي

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وزارة الصحة تحتفل بخروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي

وزارة الصحة تحتفل بخروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=847935
المناطق - وكالات

احتفلت وزارة الصحة في محافظة جدة، الأحد، بخروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين قدموا من خارج السعودية، من دولة شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أمضوا احترازياً في الحجز الصحي 14 يوماً.

ونثر الأطباء والممرضون والممرضات على المغادرين من الحجز الصحي، الورد كما تم توزيع العديد من الهدايا التذكارية لكافة المغادرين.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الصحة على ما لقوه من اهتمام وعناية ورعاية منذ وصولهم إلى مطارات المملكة مشيرين إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية لمكافحة هذا الفيروس كفيلة بعد مشيئة الله في القضاء عليه ومنع انتشاره.

يذكر أن وزارة الصحة تقوم باستضافة القادمين من خارج السعودية في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم ومتابعتهم على مدار الساعة.

 

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