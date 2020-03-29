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فرع النقل وميناء جازان ينفذان عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية بعبارات النقل وصالات المسافرين للوقاية من فيروس كورونا

فرع النقل وميناء جازان ينفذان عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية بعبارات النقل وصالات المسافرين للوقاية من فيروس كورونا

منطقة جازان
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فرع النقل وميناء جازان ينفذان عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية بعبارات النقل وصالات المسافرين للوقاية من فيروس كورونا

فرع النقل وميناء جازان ينفذان عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية بعبارات النقل وصالات المسافرين للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847970
المناطق - فضه عطيف

نفذ فرع وزارة النقل بمنطقة جازان وإدارتي ميناءي جازان وفرسان عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من فيروس كورونا، وذلك وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق القرارات والتدابير التي اتخذتها القيادة الرشيدة.
وشملت الإجراءات المتخذة تقليص عدد الركاب إلى 100 راكب في كل رحلة، بما يضمن إيجاد مسافات كافية بين الركاب، وتعقيم العبارات قبل وبعد كل رحلة، والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، وتزويد صالات الركاب بالتجهيزات اللازمة لتعقيم الركاب قبل وبعد كل رحلة، التي وجدت كل التجاوب من المسافرين من خلال المسارعة لتعقيم الأيدي وتجنب الازدحام، وتطبيق الإجراءات التي تنتهجها إدارتي ميناءي جازان وفرسان ضمن جهودهما المتزامنة مع الجهود الحكومية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا بإذن -الله تعالى – .

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