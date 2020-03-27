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صحة المدينة تعلن عن عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

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صحة المدينة تعلن عن عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

صحة المدينة تعلن عن عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=847983
المناطق - واس

أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي شملت إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم.
وأوضحت صحة المدينة، أن المستشفيات التي شملتها هذه الاجراءات هي: مستشفى الملك فهد ومستشفى الميقات ومستشفى مدينة الحجاج ومستشفى أحد ومستشفى التأهيل الطبي ومجمع إرادة للصحة النفسية ومركز أمراض وجراحة القلب ومستشفى المدينة العام ومستشفى النساء والولادة الأطفال، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن الترتيبات الجديدة فيما يخص الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية.

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