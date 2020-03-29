“استدعاء” تسهل التواصل بين “إمارةالشرقية” والمستفيدين

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http://almnatiq.net/?p=847989
الدمام - فهد المريخي

‎انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، تواصل إمارة المنطقة الشرقية استقبال طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء” من خلال منصة “أبشر”، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي لإمارة المنطقة الشرقية.

وحثت إمارة المنطقة الشرقية كافة المستفيدين للاستفادة من الخدمة، موضحةً أن استقبال الاستدعاءات وإنجازها من قبل الإدارات المعنية يتم وفق أولوية كل حالة، دون الحاجة لحضور المستفيد إلى مقر الإمارة، أو المحافظات، ويأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي انتهجتها إمارة المنطقة الشرقية في التيسير على المستفيدين، ودعماً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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