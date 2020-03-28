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أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران مبادرة “مكفي” لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية بالمستشفى عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وصرح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان : أن مبادرة “مكفي” تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفيات ، و اختصار الجهد والوقت على المريض .

وأوضح ال جليدان أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب والتأكد من استحقاقه ، ثم مراجعةإدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المريض في زيادة العيادة ، مشيرا إلى ان الصرف والتوزيع يتم خلال ثلاثة أيام .

وأكدإنه تم تنفيذ المبادرة مع اكثر من ١٩ مركز صحي في منطقة نجران ، مع اتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعًا به .

الجدير بالذكر انه تم استلام اكثر من ٢٠٠ طلب أعاد صرف دواء منذ اليوم الأول لتدشين الخدمة .