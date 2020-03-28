أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران مبادرة “مكفي” لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية بالمستشفى عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وصرح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان : أن مبادرة “مكفي” تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفيات ، و اختصار الجهد والوقت على المريض .
وأوضح ال جليدان أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب والتأكد من استحقاقه ، ثم مراجعةإدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المريض في زيادة العيادة ، مشيرا إلى ان الصرف والتوزيع يتم خلال ثلاثة أيام .
وأكدإنه تم تنفيذ المبادرة مع اكثر من ١٩ مركز صحي في منطقة نجران ، مع اتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعًا به .
الجدير بالذكر انه تم استلام اكثر من ٢٠٠ طلب أعاد صرف دواء منذ اليوم الأول لتدشين الخدمة .
مبادرة “مكفي” لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية
أطلق مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران مبادرة “مكفي” لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية بالمستشفى عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
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