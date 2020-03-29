واكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك، بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وفي تمام الساعة السابعة وثقت عدسة ” واس” اليوم، الوعي الذي بدى عليه قائدي المركبات من مواطنين ومقيمين : حتى بدأت الشوارع تكون خالية تماماً من المارة وسط انتشار واسع لمنسوبي الجهات الأمنية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول ، إذ أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
انتشار أمني منظم ووعي كبير من سكان مدينة تبوك مع بدء منع التجول
واكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك، بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
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