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انتشار أمني منظم ووعي كبير من سكان مدينة تبوك مع بدء منع التجول

انتشار أمني منظم ووعي كبير من سكان مدينة تبوك مع بدء منع التجول

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انتشار أمني منظم ووعي كبير من سكان مدينة تبوك مع بدء منع التجول

انتشار أمني منظم ووعي كبير من سكان مدينة تبوك مع بدء منع التجول
http://almnatiq.net/?p=847995
المناطق - واس

واكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية ” واس ” التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك، بأمر منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، للمحافظة على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، في ظل وجود أمني منظم وعلى درجة عالية من التنسيق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وفي تمام الساعة السابعة وثقت عدسة ” واس” اليوم، الوعي الذي بدى عليه قائدي المركبات من مواطنين ومقيمين : حتى بدأت الشوارع تكون خالية تماماً من المارة وسط انتشار واسع لمنسوبي الجهات الأمنية من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول ، إذ أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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