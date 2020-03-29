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أمير القصيم يرأس من خلال الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة الطارئة

أمير القصيم يرأس من خلال الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة الطارئة

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أمير القصيم يرأس من خلال الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة الطارئة

أمير القصيم يرأس من خلال الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة الطارئة
http://almnatiq.net/?p=848012
المناطق / بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , اليوم , من خلال الاتصال المرئي عن بعد جلسة مجلس المنطقة الطارئة للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبة في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل امارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

صرح بذلك أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي الذي أوضح بأن المجلس ناقش “من خلال الاتصال المرئي عن بعد” مع أعضاء مجلس المنطقة مسؤولي الجهات الحكومية والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة ، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الجديد والجهود المبذولة من كافة الجهات بالمنطقة.

وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل حكومتنا الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام ساهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ورفع سموه الكريم الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما اتخذته الدولة – أعزها الله – من توجيهات وقرارات وخطوات وإجراءات استباقية واحترازية لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ، والتي تعتبر مفخرة لكل أبناء الوطن ، سائلا المولى عز وجل أن يحمي هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظها من المصائب والفتن وسائر الأسقام.

مثمناً سموه للجهود المبذولة من القطاع الصحي بالمنطقة في تعزيز كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وجهود جميع القطاعات الأخرى بالمنطقة التي كان لها الدور الهام في نجاح مكافحة الفيروس والحد من انتشاره بالمنطقة.

وقد استعرض المجلس تقريراً من الشئون الصحية عن الأوضاع الصحية بالمنطقة وطرق التعامل مع فيروس كورونا ، وكذلك تقريراً من التجمع الصحي بالمنطقة عن آلية التعامل مع المصابين أو المتوقع اصابتهم بمرض كورونا .

وناقش المجلس جهود الجهات الأمنية المنطقة في دعم القطاع الصحي منذ بدء جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء وكذلك تطبيق الأمر السامي بشأن منع التجول خلال أوقات الحظر ، كما استعرض دور أمانة المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه ، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بالمنطقة ، وقد ناقش المجلس تقريراً عن مدى فاعلية تطبيق التعليم عن بعد في جامعة القصيم وفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة .

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم وتمنى سموه التوفيق والنجاح للجميع .

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