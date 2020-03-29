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تعليم عنيزة تضع كافة إمكانياتها وخدماتها تحت تصرف وزارة الصحة

تعليم عنيزة تضع كافة إمكانياتها وخدماتها تحت تصرف وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=848028
المناطق - عنيزة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، عن وضعها المباني التعليمية، والسيارات وجميع طواقم خدماتها، وإمكانياتها، تحت تصرف وزارة الصحة، للمساهمة في القضاء على خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من حرص وتوجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله – بتكامل الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

حيث قررت إدارة التعليم وضع المدارس القريبة من مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة تحت تصرف أطقم وزارة الصحة، إضافة إلى المركبات بكامل الخدمات والإمكانيات، وكذلك تقديم المنشورات التوعوية باستمرار للطلاب والطالبات وسائر فئات المجتمع.

وأكد سعادة مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، أن تعليم عنيزة وضع إمكانياته تحت تصرف وزارة الصحة تماشيًا مع حرص القيادة على مكافحة هذا الوباء، وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أهمية التوعية والاستماع إلى نصائح وزارة الصحة، ومتابعة التعلم عن بعد لتحقيق الفائدة.

وقدم “الحربي” الشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على دعمهم اللامحدود وحرصهم على سلامة وصحة الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، سائلا الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن الأمة ويحفظ بلادنا وكافة بلاد المسلمين.

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