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بالفيديو.. الأمن العام يكشف طريقة تفجير الصراف الآلي بالرياض .. وكيف تم ضبط الجناة

بالفيديو.. الأمن العام يكشف طريقة تفجير الصراف الآلي بالرياض .. وكيف تم ضبط الجناة
http://almnatiq.net/?p=848030
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو جديد نشره الأمن العام على حسابه بتويتر تفاصيل ضبط عصابة الـ 11 مجرمًا التي فجّرت جهاز صراف آلي في شهر جمادى الآخرة الماضي، وسرقت مبلغ 1.4 مليون ريال.

وكشف الفيديو كيف نفّذ الجناة جريمتهم ، وكيف تم التعرف على هوياتهم وضبط مجموعة من أفرادها وملاحقة آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول .


وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح قبل أيام ، عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهمًا؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكّن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.. وتم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة .

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