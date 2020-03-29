بالفيديو.. الأمن العام يكشف طريقة تفجير الصراف الآلي بالرياض .. وكيف تم ضبط الجناة

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو جديد نشره الأمن العام على حسابه بتويتر تفاصيل ضبط عصابة الـ 11 مجرمًا التي فجّرت جهاز صراف آلي في شهر جمادى الآخرة الماضي، وسرقت مبلغ 1.4 مليون ريال.

وكشف الفيديو كيف نفّذ الجناة جريمتهم ، وكيف تم التعرف على هوياتهم وضبط مجموعة من أفرادها وملاحقة آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول .

بالفيديو..# الأمن_العام يكشف طريقة تفجير الصراف الآلي بـ #الرياض .. وكيف تم ضبط الجناةhttps://t.co/mlO7V0RyPe pic.twitter.com/dtRDH61dtm — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) March 29, 2020



وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح قبل أيام ، عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهمًا؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكّن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.. وتم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة .