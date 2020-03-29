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الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة

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الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة

http://almnatiq.net/?p=848033

تجاوز عدد حالات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 2000 حالة، بحسب بيانات جديدة اليوم الأحد.
وتشير آخر أرقام مركز المعلومات في جامعة ” جونز هوبكنز” الأمريكية إلى أن عدد الوفيات المسجلة حتى ظهر اليوم بالتوقيت المحلي بلغ 2,201 حالة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 125 ألفا و433 حالة.
وبحسب البيانات المنشورة من بين حالات الوفيات 672 في ولاية نيويورك و 136 في ولاية واشنطن ، و 2,612 حالة شفيت في كل الولايات الأمريكية .

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