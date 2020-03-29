مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

المناطق - عسير

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي مدير الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًا الجميع على مضاعفة الجهود.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفلح القحطاني أن قرارات التعيين والتكليف شملت:

تمديد تكليف الدكتور محمد بن حامد البحيري بالعمل عميدًا لعمادة الموارد البشرية إضافةً إلى عمله وكيلا للجامعة.

تمديد تكليف الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان بالعمل وكيلا لتطوير الموارد البشرية بعمادة الموارد البشرية.

تمديد تعيين الدكتور محمد بن زيدان آل محفوظ بالعمل وكيلاً لكلية التربية.

تكليف الدكتورة غيداء بنت علي العمري بالعمل وكيلة للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير – شطر الطالبات، إضافة إلى تكليفها برئاسة قسم الاقتصاد المنزلي في نفس الكلية.

تعيين الدكتور سامي بن مصبح الشهري وكيلا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة للتطوير.

تعيين الدكتور أحمد بن إسماعيل آل حيدر وكيلًا لعمادة الدراسات العليا.

تمديد تكليف الدكتورة تهاني بنت مصلح الميلبي بالعمل وكيلة لكلية الصيدلة – شطر الطالبات.

تمديد تكليف الدكتورة منى بنت عبدالله الشهري بالعمل وكيلة لكلية اللغات والترجمة – شطر الطالبات.

تمديد تعيين الدكتور علي بن ناصر السهلي بالعمل وكيلا لكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تمديد تكليف الدكتور محمد بن عبادي آل سليم بالعمل وكيلا لكلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي.

تمديد تكليف الدكتور عبدالله بن يحيى الزهراني بالعمل وكيلا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز بن سعيد الهاجري بالعمل مشرفًا على وحدة التطوير التنظيمي إضافة إلى عمله عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة.

تمديد تكليف الدكتورة هدى بنت أحمد الغامدي بالعمل مشرفة على قسم الأحياء بكلية العلوم – شطر الطالبات.

تكليف الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري بالعمل مشرفًا على وحدة التصميم ومنصة “kkux” إضافة إلى عمله عميدًا لعمادة التعلم الإلكتروني.

تعيين الدكتور سالم بن فائز العلياني مديرًا لمركز الذكاء الاصطناعي.

تمديد تعيين الدكتور حسن بن محمد آل موسى بالعمل رئيسًا لقسم طب الأسرة بكلية الطب.

تمديد تكليف الدكتور سعد بن جبران القحطاني بالعمل رئيسًا لقسم الجغرافيا بكلية العلوم الإنسانية، إضافة إلى تمديد تكليفه بالعمل مديرًا لمركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية.

تمديد تكليف الدكتور علي بن سفر آل بسام بالعمل رئيسًا لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.

تمديد تكليف الدكتور عبدالله بن حسين الشهري بالعمل رئيسًا لقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين.

تكليف الأستاذ منصور بن مسفر القحطاني بالعمل مستشارًا لمعالي مدير الجامعة.

تكليف الأستاذ سعد بن مسفر الفصيلي بالعمل مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

تكليف الأستاذ سعد بن علي الشهراني بالعمل مساعدًا لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية.