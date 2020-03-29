محافظ المجاردة في جولة ميدانية في الأحياء السكنية ومراكز المحافظة لمتابعة الإجراءات الإحترازية

المناطق - المجارده

إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير – حفظه الله- وقف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم الأحد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمن للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قام بعمل جولات ميدانية على الأحياء السكنية و المراكز التابعة لمحافظة المجاردة وكان برفقته رؤساء المراكز ومدراء المخافر ونقاط التفتيش للتأكد من تطبيق منع التجول ووجود النقاط الأمنية الكافية كما قام بجولة على الاستراحات للتأكد من خلوها من التجمعات.

وقد تابع محافظ المجاردة عملية الفرز الصحي عند نقطة الفرز الصحي بمحافظة المجاردة ، وفي نفس السياق قام محافظ المجاردة بزيارة تفقدية للصيدليات والتأكد من توفر المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية من هذا الفايروس ومتابعة الأسعار كما قام (ابن دلبوح) بزيارة لعدد من الأسواق ومراكز التموينات في المحافظة ومراكزها للتأكد من توفر السلع وعدم ارتفاع الأسعار .

وقد وجه محافظ المجاردة الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفايروس .

