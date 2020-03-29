فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)

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شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في الحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لإسهام الرئاسة العامة للهيئة بدورها الوطني في التصدي لفايروس كورونا (Covid 19) .

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

و تهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.

وتأتي هذه المبادرة بدعم و توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله تعالى.

ومن جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله، للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي آمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، رافعاً شكره لمعالي الرئيس العام لدعمه مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي وللحد من انتشار هذا الوباء قياماً بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.