إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

المناطق- تبوك- علي العميري:

تواصل إمارة منطقة تبوك استقبال طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء” من خلال منصة “أبشر”، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي لإمارة منطقة تبوك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك .

وحثت إمارة منطقة تبوك كافة المستفيدين للإستفادة من الخدمة، موضحةً أن استقبال الاستدعاءات وإنجازها من قبل الإدارات المعنية يتم وفق أولوية كل حالة، دون الحاجة لحضور المستفيد إلى مقر الإمارة، أو المحافظات.