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إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

منطقة تبوك
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)

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إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”
http://almnatiq.net/?p=848050
المناطق- تبوك- علي العميري:

تواصل إمارة منطقة تبوك استقبال طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء” من خلال منصة “أبشر”، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي لإمارة منطقة تبوك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك .
وحثت إمارة منطقة تبوك كافة المستفيدين للإستفادة من الخدمة، موضحةً أن استقبال الاستدعاءات وإنجازها من قبل الإدارات المعنية يتم وفق أولوية كل حالة، دون الحاجة لحضور المستفيد إلى مقر الإمارة، أو المحافظات.

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