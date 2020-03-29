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تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة

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تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة

تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة
http://almnatiq.net/?p=848053
المناطق - أملج- فايز السميري:

تفاعل اهالي وسكان محافظة املج على مدى الـ ٤ ايام الماضية مع حملة الخير والعطاء الذي اطلقتها مؤخراً لجنة ( فينا خير ) بـجمعية البر والخدمات الاجتماعية في محافظة أملج ،حيث وجه مجلس إدارة الجمعية ،بإطلاق هذه المبادرة تحت قيادة واشراف من الأمين العام للجمعية الشيخ الدكتور محمد السيد ومدير الجمعية الاستاذ سعد سلامة الحمدي .

والجدير بالذكر ان هذه الحملة كانت من اكبر الحملات التي شهدتها محافظة املج والقرى التابعة لها ، والذي تهدف الى تقديم العون لأكثر من ٣ الاف اسرة مستفيده من الجمعية وادخال السرور لها ، من خلال توفير المواد الغذائية والمستلزمات الوقائية لهذه الاسر في ظل منع التجوال وصعوبة وصول البعض للاسواق تطبيقاً للقرارات الاحترازية التي وجهت بها حكومتنا الرشيدة في مواجهة وباء كرونا المستجد .

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