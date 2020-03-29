احدث الأخبار

“الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه
محليات
 تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة
منطقة تبوك
 إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”
منطقة تبوك
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)
منطقة عسير
 محافظ المجاردة في جولة ميدانية في الأحياء السكنية ومراكز المحافظة لمتابعة الإجراءات الإحترازية
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 الولايات المتحدة تسجل 125 ألفا و433 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2,201 حالة وفاة
أبرز المواد
 بالفيديو.. الأمن العام يكشف طريقة تفجير الصراف الآلي بالرياض .. وكيف تم ضبط الجناة
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تضع كافة إمكانياتها وخدماتها تحت تصرف وزارة الصحة
منطقة القصيم
 “سكني” يطلق مشروعين جديدين لمستفيديه في جدة يوفران أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
الاقتصاد
 وزير العدل يوجه بمواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد
أبرز المواد
 هطول أمطار متوسطة على القصيم وانخفاض بدرجات الحرارة
منطقة القصيم
“الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه

“الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه

محليات
تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة

تفاعل كبير من أهالي أملج مع حملة “فينا_خير” لإسعاد أكثر من ٣ آلاف أسرة

منطقة تبوك
إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

إمارة تبوك تستقبل طلبات المستفيدين عبر خدمة “استدعاء”

منطقة تبوك
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يشارك ميدانياً وتوعوياً في حملة (وليسعك بيتك)

منطقة عسير

قال: جريمتهم انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية

“الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه

“الهاجري” عن هجمات الحوثي : اعتدائهم الهمجي لا يستهدف المملكة بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه
http://almnatiq.net/?p=848059
الرياض - المناطق :

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري، أن هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء وصعدة باتجاه الأحياء السكنية واستهدفت المدنيين في مدينتَي الرياض وجازان، وتسببت الشظايا في أثناء اعتراض الصاروخين من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، في إصابات طفيفة لمدنيين اثنين في مدينة الرياض يؤكد هذا بأنه عمل ارهابي عدواني جبان.

وقال ”الهاجري” في تصريح له اليوم هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خصوصا في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا “كوفيد -19”.

وأضاف إن تعمُّد ميليشيات الحوثي استهدافها المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والاعراف الانسانية، وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت اليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فايروس كورونا وهذا يُعد خرقًا واضحًا، الأمر الذي يستوجب تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.

واختتم تصريحه مشددًا على أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار تُضاف إلى مخازي الحوثيين ومَن يقف خلفهم؛ حيث سبق أن استهدفوا الحرم المكي الشريف في جريمة بشعة أدانها العالم أجمع، داعيًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل سوء، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها وأن يحفظها لأمتها العربية والإسلامية.

روابط ذات صلة

وزير العدل يوجه بمواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد

وزير العدل يوجه بمواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد
الهلال الأحمر يتيح طلب خدمة الإذن الإلكتروني للوصول للمنشآت الصحية خلال منع التجوُّل

الهلال الأحمر يتيح طلب خدمة الإذن الإلكتروني للوصول للمنشآت الصحية خلال منع التجوُّل
الأمن العام يتلقي طلبات التنقل بين المناطق للظروف الطارئة والاستثنائية

الأمن العام يتلقي طلبات التنقل بين المناطق للظروف الطارئة والاستثنائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*