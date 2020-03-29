تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير

المناطق - عسير

تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى تنفيذ ١٩ برنامجًا منها 12 برنامجا للبنين ، و7 برامج للبنات ، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية ، مشيرا إلى أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي .

وأضاف الجوني : أن عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ٢٠٠٠ متدرب ومتدربة ، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل كافة الفئات في المجال التعليمي .

يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتي التدريب للبنين والبنات في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين وفي إطار خطة وزارة التعليم .